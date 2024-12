Sport.quotidiano.net - Il 2024 ha sorriso a tante. Sono salite zebre e Forte

Ilè ai titoli di coda. Ma i titoli. da copertina chi li merita in questo anno che passa agli archivi? Sicuramente le promosse Viareggio (dalla Promozione all’Eccellenza, vincendo il campionato) edei Marmi (dalla Prima categoria alla Promozione, tramite i playoff regionali). Ma se andiamo a contare i punti fatti nell’anno solare sicuramente i riflettoritutti per Camaiore in Eccellenza e Pietrasanta in Promozione: i bluamaranto ed i biancocelesti da quandosotto le guide degli "allenatori-copertina dell’anno" Pietro Cristiani e Giuseppe Della Bona hanno decisamente ingranato marce alte tenendo velocità elevate con impressionante continuità. Se meritano sicuramente un elogio gli allenatori Stefano Santini e Luca Cagnoni per quello che hanno fatto cone squali, beh l’ipotetico premio “panchina d’oro“ per l’annonel suo complesso va sicuramente a Cristiani e Della Bona che si stanno rivelando (e confermando) tecnici dalle menti vivaci.