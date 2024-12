Biccy.it - Helena si apre su una possibile storia d’amore con Zeudi

Leggi su Biccy.it

Sono più di due settimane che va avanti tra alti e bassi il rapporto speciale traPrestes eDi Palma. Le due nella casa del Grande Fratello si sono baciate e hanno passato molti momenti teneri insieme, ma in questi giorni ci sono stati dei problemi.non si fida più della modella brasiliana, ha messo in dubbio la sua sincerità e ha paura che lei sia ancora presa da Javier Martinez.Un momento di tenerezza tra#GrandeFratello pic.twitter.com/hc5sKCiLsi— Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2024frena con: “Non sono pronta”.Ieri seraha chiesto adi parlare del loro legame e la Prestes ha dichiarato di non essere pronta per una: “Vedo tante cose belle in te, e tutto. A volte quando siamo abbracciate immagino come sarebbe avere una vita fuori, viaggiare, stare insieme a casa mia.