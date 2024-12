Gli arbitri annunceranno le decisioni sullo stadio nelle semifinali della Coppa EFL

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-30 17:39:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Gliallol’esito delle revisioni del VARCarabao il mese prossimo – una prima volta per il calcio inglese.Leesaminate dall’arbitro al monitor a bordo campo, o questioni fattuali come fallo di mano accidentale di un marcatore o sentenze di fuorigioco, saranno annunciate al pubblico per aiutare con chiarezza e comprensione.Gli annunci all’interno dellosono comuni nella NFL e nel rugby, ma non sono mai stati utilizzati prima nel calcio inglese. Il sistema è stato sperimentato durante ladel Mondo femminile dello scorso anno in Australia e Nuova Zelanda.“Il nuovo pilota fa parte del più ampio impegno di PGMOL verso la trasparenza e l’adozione di progressi tecnologici a beneficio deglie dei tifosi”, si legge in una dichiarazione dell’EFL.