Fonseca ‘dribbla’ l’esonero | Non ho parlato con nessuno

Le parole del tecnico del Milan ai microfoni di DAZN al triplice fischio della gara contro la RomaCon almeno venti minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, Paulosi è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la gara ma soprattutto le tante voci che si stanno rincorrendo sul suo futuro. L’accordo trovato tra il Milan e Conceicao è ormai cosa nota, al punto che l’ufficialità deldel tecnico portoghese è ormai imminente. Ad ogni modo, quello presentatosi ai giornalisti presenti è unche tira dritto sulla sua posizione:: “Non hocon” (LaPresse) – Calciomercato.it“Confronto duro con Ibra? Non hocon, non è successo niente. Solido sulla panchina? Sì, io non hocon”. Sulla partita: “Il match è stato aperto, nel corso del primo tempo abbiamo creato diverse occasioni, i calciatori hanno avuto il giusto atteggiamento.