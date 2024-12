Lettera43.it - Figc, 12 candidati al ruolo di consigliere della Lega Serie A: non c’è Lotito

Leggi su Lettera43.it

Mentre Gabriele Gravina sarà l’unico candidato nelle prossime elezioni per il presidentepreviste per il 3 febbraio 2025, sono invece 12 le candidature aldiin rappresentanzadiA. Saranno quattro i consiglieri eletti per il massimo campionato, e se un posto è già prenotato dal presidenteEzio Simonelli, gli altri tre posti saranno contesi da Francesco Calvo, Stefano Campoccia, Carlo Catte, Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Adriano Galliani, Giuseppe Marotta, Luca Martines, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Saverio Sticchi Damiani, Francesco Terrazzani. A sorpresa, non figura il nome di Claudio, il numero unoLaziouscente.Articolo completo:, 12aldiA: non c’èdal blog Lettera43