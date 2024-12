Da Sinner e Yamal fino a Tebogo, i 10 atleti rivelazione del 2024

Leggi su Ilfaroonline.it

Calcio, tennis,alle Olimpiadi di Parigi. Nello sport si è preso la scena, consacrandodiventati campioni e rivelando protagonisti inattesi. Nella speciale classifica delle 10 rivelazioni sportive dell’anno ci sono esclusioni eccellenti e nomi meno conosciuti, diventati però rilevanti non solo per i risultati ottenuti, ma per l’impatto stesso che hanno avuto sul proprio sport. Alcuni sono diventate bandiere del proprio Paese nel mondo, altri hanno aperto nuovi orizzonti e scatenato discussioni. Tutti, per un motivo o per l’altro, sono entrati nei libri di storia.JannikIl primo della lista non poteva che essere lui: Jannik. L’azzurro, a soli 23 anni, ha riscritto la storia del tennis in Italia, battendo ogni record e ascendendo inevitabilmente all’Olimpo dello sport azzurro.