Corriere dello Sport – Marlon Freitas e il magico 2024 del Botafogo

Anche un murales racconta ildel: è stato realizzato nella zona sud di Rio de Janeiro, vicino a Praia Vermelha. L'anno più bello di una storia cominciata nel 1904, quando il club fu fondato per praticare il canottaggio. Il "Fogão", come lo chiamano i suoi tifosi, ha vinto la Coppa Libertadores battendo per 3-1 l'Atletico Mineiro, nella finale di Buenos Aires, con i gol di Luiz Henrique, Alex Telles (ex Inter) e Junior Santos, capocannoniere del torneo con dieci gol, tre in più di Paulinho. Non aveva mai conquistato la Champions del Sudamerica. Ma la festa è proseguita: la squadra allenata da Artur Jorge, portoghese, 52 anni, salito alla ribalta nel Braga, ha trionfato anche nel "Brasileirão".