Ilnapolista.it - Conte è come Al Pacino in “Ogni maledetta domenica” (Gazzetta)

Alin “” ()Scrive ladello Sport con G. B. Olivero:Il Napoli ha la miglior difesa del campionato e ha vinto cinque volte 1-0 e sette di misura. Non si tratta di corto muso, ma di conquistarevolta quel centimetro in più,diceva Alin “”. E ci sembra di vederlo, Antonio, mentre ripeteun mantra: «Questo è essere una squadra. O risorgiamo adessocollettivo o saremo annientati individualmente». La risposta dei suoi giocatori è sintetizzata dalla classifica.: «Raspadori? I giocatori ce li stiamo inventando. Nessuno si sarebbe aspettato 41 punti dopo 18 partite»L’allenatore del Napoli, Antonioè intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta per 1-0 contro il Venezia di Di Francesco.