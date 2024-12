Notizie.com - Attacchi e propaganda, la forza degli hacker di NoName57. L’esperto: “Intensificati gli sforzi di difesa, ma permangono le incertezze”

è un collettivo di criminali informatici che ha acquisito notorietà concentrandosi su obiettivi considerati avversari della Russia o contrari ai suoi interessi geopolitici”.A parlare è Pietro Di Maria, esperto di cybersicurezza e direttore generale di Meridian Group, in esclusiva per Notizie.com a seguitoinformatici del collettivodelle scorse ore.che hanno colpito i siti webaeroporti milanesi di Malpensa e Linate e del MinisteroEsteri., ladi: “glidi, male” (CANVA FOTO) – Notizie.comSecondo Di Maria l’attività deiè diventata più visibile negli ultimi anni, in concomitanza con il deteriorarsi delle relazioni tra Russia e Occidente.