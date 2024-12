Lanazione.it - Ancora sangue sulle strade. Muoiono zia e nipote di 8 anni. Sbalzate fuori dall’abitacolo

Il viaggio verso Bergamo, partito da Santa Croce sull’Arno. L’attesa festa per l’ultimo dell’anno con i parenti e gli amici. Nell’auto, presa a noleggio, moglie e marito, due figli e la nipotina, figlia del fratello della donna. Sulla variante Aurelia, l’inferno. All’improvviso, altezza di Viareggio Sud, davanti alla macchina fa ingresso un’utilitaria guidata da un quarantenne viareggino. L’impatto è violento. E nello scontro la macchina con la famiglia senegalese, residente a Santa Croce, si ribalta. La donna e la nipotina di 8vengono. La donna, Mame Badiane Thioune, di 47, è morta sul colpo. La, Sokhna Thioune, è gravissima, main vita. Non è cosciente e lo zio, Meissa Mbaye di 51, preso dalla disperazione, ha fermato il traffico e ha chiesto a due automobilisti di portarla in ospedale insieme a una delle due figlie, senza aspettare l’ambulanza.