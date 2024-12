Ilrestodelcarlino.it - Anche San Ciriaco gremita: "Una casa per i giovani"

Il nuovo anno alle porte reca con sè un grande segno per tutti i cattolici: il "Giubileo Ordinario 2025. Pellegrini di Speranza". Inaugurato da Papa Francesco la Vigilia di Natale con l’apertura della Porta Santa in san Pietro, come indicato proprio dal Pontefice, nel pomeriggio di ieri la Chiesa diocesana di Ancona ha celebrato l’inizio del Giubileo davanti alla Cattedrale di sanalla presenza di monsignor Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo, di tutti i sacerdoti della Diocesi e di un gran numero di fedeli provenienti da ogni parte. Sulle scale della cattedrale il vescovo ha avviato la celebrazione: "Questo rito – ha detto – per noi è il preludio di una ricca esperienza di grazia e misericordia, sempre pronti a rispondere a chi ci domanda ragione della speranza che è in noi specialmente in questo tempo di guerre e di disordine".