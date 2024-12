.com - Alessandro Gassmann, video intervista Questi fantasmi!: «Una ghost comedy, spero la vedano i giovani»

Leggi su .com

La nostraad, regista del film tv! di Eduardo De Filippo con Massimiliano Gallo e Anna Foglietta, in attesa di Un professore 3Vi presentiamo la nostraad, regista del film tv!, nuovo capitolo della collection Rai dedicata a Eduardo De Filippo, in attesa di rivederlo nel 2025 in Un professore 3.– Anna Foglietta e Massimiliano Gallo! cast e uscitaDiretto dae interpretato da Massimiliano Gallo, Anna Foglietta, Alessio Lapice, Maurizio Casagrande, Toni Laudadio, Gea Martire, Lello Serao, Viviana Cangiano, Rosa Nunzi, Flavia Lieto, Luciana Zazzera, Vincenzo Castellone, Mariano Rigillo,! andrà in onda il 30 dicembre su Rai1.