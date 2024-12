Ilgiorno.it - Vittime di mafia innocenti. Le storie di bimbi e ragazzi uccisi in un concorso di arte e racconti della Tela di Rescaldina e del presidio di Libera

(Milano), 29 dicembre 2024 – Oltre 110dal 1945 a oggi, minorenni edalla: è a partire da questo dato impressionante che è stato organizzato “Ricordadie ingiustizia“, undiper narraredie ingiustizia che hanno coinvolto minorenni. Ilè stato promosso da LaOsteria sociale del BuonEssere - locale che ha sede in un bene sequestrato alla- in collaborazione con ilterritoriale diLegnano intitolato a Antonella Valenti, Ninfa e Virginia Marchese, il Patto dei sindaci dell’Altomilanese e gli assessorati all’Istruzione e alla Legalità di. L’idea nasce da una ricerca svolta per la Giornatamemoria e dell’impegno in ricordo delledelle mafie del 2020.