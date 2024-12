Liberoquotidiano.it - "Una storia d'amore". Kyrgios, roba da querela: l'ultimo sfregio a Sinner e agli italiani

Si riparte con il primo tabellone dell'anno, anche se mancano un paio di giorni al 2025. E che tabellone: a Brisbane, primo torneo Atp 250 della stagione (da oggi, 29 dicembre, al 5 gennaio in diretta su Sky Sport) ci sono grandi incroci e potenziali sfide tra big come se fosse giugno. Djokovic, al ritorno in campo dopo due mesi, affronterà Rinky Hijikata, n. 73 al mondo, ma a noi interessa soprattutto la doppia sfida Italia-Australia, che poche settimane fa è stata la semifinale della Davis rivinta dazzurri. Berrettini ha pescato infatti Thompson mentre Arnaldi se la vedrà con Popyrin. L'altro australiano, Nick, che torna in campo un anno e mezzo dopo l'incontro ufficiale nel circuito maggiore, se la vedrà con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, a cui auguriamo un partitone.