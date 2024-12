Ilrestodelcarlino.it - Tutte le sere a ‘E Zoc’. Tocca ai ‘Musicanti’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue a Modigliana il calendario dello ‘Zoc ed Nadel’ che, come sempre acceso e gestito in piazza Matteotti dalla Pro loco, proseguirà fino all’Epifania. Un gradito ritorno è rappresentato quest’anno dal numero unico a cura della stessa associazione de ‘E Zoc ed Nadel’: otto pagine a colori e diffusione gratuita per una edizione ridotta rispetto alle passate edizioni quand’era curato da Francesco Fabbri, titolare della omonima Lipo-Litografia locale. Nell’editoriale gli auguri a tutti di buone feste del presidente della Pro loco Roberto Amaretti, che si augura che la tradizione "non si perda e sia di stimolo per gli anni a venire a ottenere un maggior numero di collaboratori". La pubblicazione, ricchissima di pubblicità di commercianti, artigiani e aziende locali, contiene i saluti del sindaco Jader Dardi, l’articolo di Amaretti ‘Arriverà il 6 gennaio!’ sull’attività svolta dalla Pro loco nel 2024 e un altro che ripercorre la storia della nascita dello ‘Zocco’, nel 1975, per volontà dei fratelli Rabiti allora gestori del Bar Centrale.