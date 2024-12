Ilfattoquotidiano.it - Squid Game, il numero di telefono per partecipare esiste davvero e ha stravolto la vita di un uomo: “Un incubo, messaggi e chiamate 24 ore al giorno”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha incollato allo schermo milioni di telespettatori nel mondo con una critica alla società attraverso un gioco di sopravvivenza mortale e, il 26 dicembre scorso, è stata resa disponibile su Netflix la seconda stagione. “” è sempre più un fenomeno globale e l’onda del suo successo non accenna ad arrestarsi. Il regista Hwang Dong-hyuk è diventato il primo asiatico a vincere il premio Miglior regia di una serie drammatica e, in soli sei mesi, ha terminato la stesura del sequel e anche di una terza stagione.Se per critica e pubblico i nuovi prodotti saranno all’altezza del primo, lo si saprà con il tempo. Intanto, tra misteri e sfide mortali, la casa dei giochi ha riaperto i battenti, tre anni dopo l’ultima volta, con il medesimo obiettivo: trovare un vincitore a cui assegnare il premio di 45.