Oasport.it - Pallamano: l’Italia ci prova, ma la Croazia è più forte. Azzurri sconfitti in amichevole

La terzadella nazionale italiana di, in preparazione agli imminenti Mondiali 2025, ha visto gli(oggi in maglia bianca, ndr) usciredall’di Porec, contro i padroni di casa della, con lo score di 36-20.LA CRONACALa partita si apre conche non riesce a trovare, causa anche l’ottimo livello dei rivali, fluidità in attacco. Questo comporta degli extrasforzi difensivi, che però la squadra croata riesce a superare con i suoi schemi offensivi. Il primo parziale a favore dei padroni di casa è quello che porta il match sul 7-3 per Maras e compagni. Si arriva al 12?: occasione dal dischetto per Marrochi, Pesic lo neutralizza. Sul ribaltamento è Lucic a griffare l’8-3.Il match prosegue. A metà del primo tempo è 10-4, con Bronzo che non sbaglia il penalty del 10-5.