Pronosticipremium.com - Milan-Roma, esame da big per Dovbyk: Ranieri aspetta i suoi gol

Laè pronta a scendere in campo questa sera a San Siro contro il, nel posticipo della 18ª giornata di Serie A (calcio d’inizio ore 20:45), con la speranza di chiudere il 2024 in bellezza e, finalmente, rompere il tabù trasferta. Claudioha ridato fiducia alla squadra, ma l’ostacolo di una vittoria lontano dall’Olimpico – che manca dal 25 aprile scorso – resta un punto critico., l’uomo atteso per la svoltaTra i giocatori al centro dell’attenzione c’è senza dubbio Artem, il colosso ucraino acquistato per una cifra importante (40 milioni di euro, bonus inclusi) ma ancora alla ricerca del primo gol contro una big della Serie A. La sua esperienza in Spagna con il Girona aveva dimostrato una grande capacità di incidere contro le squadre di vertice: tripletta al Siviglia, gol e assist al Barcellona, e reti anche contro Real Sociedad e Betis.