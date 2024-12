Pianetamilan.it - Manu Koné: il gioiello della Roma e il rimpianto del Milan

Negli ultimi giorni di mercato si parla spesso di trattative minori o di soluzioni tampone. Tuttavia come riferito dal Corriere dello Sport, l’acquisto dida parterappresenta un’eccezione clamorosa, un colpo magistrale che ha rivoluzionato il centrocampo giallorosso. A soli 23 anni, il centrocampista francese si è già affermato come uno dei migliori acquisti degli ultimi anni in Serie A. I 18 milioni spesi dal club capitolino per assicurarselo non solo si sono rivelati un affare, ma il valore del giocatore è già almeno raddoppiato.? Con il suo mix di fisicità, intelligenza tattica e qualità tecnica,ha conquistato non solo la, ma anche l’attenzione di mezza Europa: dalla Premier League alla Ligue 1, fino ai grandi clubBundesliga. In Germania ci si interroga ancora su come il Borussia Mönchengladbach abbia potuto lasciarlo partire per una cifra così bassa, soprattutto considerando che parliamo di un giocatore giovane, con esperienze da protagonista alle Olimpiadi e ormai punto fermo nella nazionale francese di Didier Deschamps.