Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic 3-0, Italia-Svizzera 1-0 United Cup in DIRETTA: ottimo avvio dell’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-STRICKER DALLE 7.30LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)0-40 Tre palle del doppio break. Super rovescio incrociato vincente della toscana.0-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio della.0-15 Primo doppio fallo di.3-0 Game. Servizio e rovescio a segno per l’azzurra, che conferma il break.AD-40 Decolla la risposta di rovescio di.40-40 Risposta di rovescio profonda della.AD-40 Ottima seconda esterna di Jasmine.40-40 Annullata alla grande dal servizio vincente. Parità.30-40 Palla del controbreak. Primo errore gratuito di, che manda in rete un dritto senza peso.30-30 Scappa via il rovescio incrociato dell’elvetica.