Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Venezia 0-0: ritmi blandi in questa fase

20? –che sono calati indopo un avvio sprint del.15? – Ilcontinua a spingere, poche però le occasioni concrete fino a questo momento.12? – Si fa sentire il Maradona, lo stadio è davvero caldissimo per la sfida col.9? –che tiene alto il baricentro in questi primi minuti.5? – Ci ha provato Rrahmani sotto porta, palla fuori.1? – PARTITI! SI COMINCIA!15.01 – Clima fantastico al Maradona, squadre in campo!14.46 –, Ora svela: “Ecco cosa ci ha chiesto il mister” (CLICCA QUI)14.40 – Clima caldo al Maradona: come comunicato dal club, c’è sold out a Fuorigrotta!14.36 – Inversione nella squadra arbitrale: dirigerà Cosso, Marchetti sarà il quarto uomo.14.30 –, parla Manna: “Danilo? Mercato di gennaio difficile, rischia di creare problemi.