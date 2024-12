Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Stricker, Italia-Svizzera 2-0 United Cup in DIRETTA: si parte con gli elvetici al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DALLE 7.30LADI PAOLINI-(2° MATCH DALLE 7.30)15-0 Largo il passante di dritto di.PRIMO SET11:07 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si inizierà con glial.11:05 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due doppi di.11:03 Confermati i doppi titolari. Sarà dunque.10:59 Negli altri gironi sono già certe le eliminazioni di Spagna e Brasile, sconfitte in entrambi i match disputati. Spalle al muro i padroni di casa dell’Australia, che dopo la sorprendente sconfitta contro l’Argentina hanno bisogno di una netta affermazione sulla Gran Bretagna.10:55 Saraed Andrea, campioni degli US Open 2024, recentemente hanno dichiarato di voler disputare assieme tutti gli Slam del 2025.