“Le occasioni dell’amore”, sentimenti sospesi ed irrisolti di un incontro fuori stagione

Il famoso attore Mathieu e l’insegnante di pianoforte Alice, un tempo innamorati, si ritrovano quindici anni dopo, entrambi alla ricerca di nuovi punti fermi, nell’hotel di lusso di una località balneare semideserta. Sarà una seconda occasione dolce e imperdibile per fare i conti con la loro relazione e trasformare le incomprensioni in complicità. Titolo: LeTitolo originale: Hors-saisonRegia: Stéphane BrizéPaese di produzione / anno / durata: Francia / 2023 / 115 min.Sceneggiatura: Stéphane Brizé, Marie DruckerFotografia: Antoine HéberléMontaggio: Anne KlotzSuono: Vincent DelermCast: Guillaume Canet, Alba Rohrwacher, Sharif Andoura, Marie Drucker, Emmy Boissard Paumelle, Lucette Beudin, Gilberte Bellus, Hugo Dillon, Stéphane Brizé, Johnny RasseProduzione: Gaumont, France 3 Cinéma, Caneo FilmsDistribuzione: I Wonder PicturesProgrammazione: Cinema Teatro del Borgo BergamoLeperse e ritrovate nella quiete sospesa del mare, sono quelle mostrate da Stéphane Brizé nel suo ultimo film “Le”, al cinema dal 23 dicembre.