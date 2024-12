Ilrestodelcarlino.it - La pista di ghiaccio diventa inclusiva e gratuita: “Adesso altre iniziative”

Ascoli, 29 dicembre 2024 – Ladidi Ascoli, per le persone con disabilità. Ieri, a partire dalle ore 15.30, nelladi pattinaggio di Piazza Arringo si è svolta la prima di una serie didedicate ai portatori di disabilità, organizzate dall’associazione ‘Sportis Life’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Alla prima delle, hanno partecipato Massimiliano Brugni (vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali) e Massimo Di Francesco (presidente di ‘Sportis Life’ e titolare delladi pattinaggio). Il Piceno si tuffa nel Giubileo. È un weekend di pellegrinaggio: "La speranza motore di vita" © 2024 labolognese Grazie all’installazione di pedane d’acciaio speciali, progettate per essere utilizzate con le carrozzine, le persone con disabilità hanno potuto pattinare sulmente e in totale sicurezza.