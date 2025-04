Migranti, ripartono i trasferimenti dall’Italia nei centri in Albania convertiti in Cpr.

Leggi su Open.online

Il governo Meloni ci riprova. I primideinella struttura di Gjader in, convertita da un decreto dell’esecutivo in Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), sono attesi per domani 10 aprile. Una prima nave con a bordo 15 persone, partita da Brindisi, in Puglia – fanno sapere fonti portuali albanesi – dovrebbe raggiungere il porto di Shengjin nel pomeriggio, verso le 15. Mentre in serata è attesa la seconda imbarcazione, con altri 25. Una quarantina in tutto, pari all’attuale capienza del Cpr. Per mesi le strutture, inizialmente pensate comeper i richiedenti asilo, provenienti da paesi sicuri e salvati in mare a cui poteva essere applicata una procedura accelerata, sono rimaste inattive. In tre diverse occasioni, i giudici romani hanno infatti sospeso il trattenimento deie rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ostacolando di fatto i piani del governo.