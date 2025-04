Inter-news.it - Cassano fuori logica: «Inter difensiva, non spettacolare. Barella ‘protetto’»

torna a criticare l’anche dopo una prestazione storica come quella in casa del Bayern Monaco, che in casa non perdeva da quattro anni. L’ex calciatore durante la puntata di Vivaelfutbolreal in diretta su Twitch, ha addirittura da lamentarsi riguardo la prestazione dei nerazzurri. Poi critica in particolare Nicolòe Alessandro Bastoni, a detta sua protetti dalla stampa.DA OGNI– Antonioesagera ancora una volta anche dopo una vittoria importante dell’in Champions League. Come se non gli andasse mai bene, trovando scuse prima sulla forza degli avversari, poi sull’atteggiamento della squadra di Inzaghi: «Tutti parlano di impresa, da quello che mi riguarda visto che io non sono uno che si inventa le cose, vado sulle dichiarazioni che ha fatto Sacchi.