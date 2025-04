Sport.quotidiano.net - Unahotels, serata infernale a Malaga. Al PalaBigi servirà la partita perfetta

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 aprile 2025 – La Pallacanestro Reggiana torna dacon una valigia zeppa di lacrime, ma anche di consapevolezze. La squadra di Priftis ha infatti compromesso tutta lacon una brutta sbandata tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo (60-37 al 21’), ma ha anche capito (si spera.) che se gioca come ha fatto per risalire dal -23 al -10 (con una raffica di triple di Cheatham e tanta difesa) in gara 2 può esserci quell’equilibrio che ieri sera si è visto solo a sprazzi. Per carità,è più forte e ha dimostrato perché è campione in carica della ‘Baskteball Champions League’, ma di marziani non ne abbiamo visti e tra sei giorni al(con un Faried nel motore che è mancato come l’aria) ci potrà essere la possibilità di scrivere un’altra storia. Ieri invece laè durata, di fatto, solo 25/26 minuti.