Re Carlo al Parlamento | Rafforzare la nostra amicizia Poi visita al Papa con Camilla

Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, per poi recarsi nel complesso dell'ex Mattatoio, accompagnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel pomeriggio il discorso alle Camere riunite a Montecitorio: "Mi impegnerò per Rafforzare la nostra amicizia, supereremo gli ostacoli e diremo 'uscimmo a riveder stelle'". In serata visita a sorpresa a Papa Francesco e poi cena di gala al Quirinale Tg24.sky.it - Re Carlo al Parlamento: "Rafforzare la nostra amicizia". Poi visita al Papa con Camilla Leggi su Tg24.sky.it ReIII, indi Stato in Italia con la regina, ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, per poi recarsi nel complesso dell'ex Mattatoio, accompagnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel pomeriggio il discorso alle Camere riunite a Montecitorio: "Mi impegnerò perla, supereremo gli ostacoli e diremo 'uscimmo a riveder stelle'". In serataa sorpresa aFrancesco e poi cena di gala al Quirinale

Re Carlo III al Parlamento in seduta comune: «Italia e Regno Unito partner da sempre». Carlo al Parlamento: rafforzare nostra amicizia. Dal Papa con Camilla. Dall’incontro con Meloni alla visita al Papa: il terzo giorno in Italia di re Carlo e Camilla. Re Carlo e Camilla, visita privata (a sorpresa) al Papa. Prima il discorso in italiano alle Camere: «Spero di. Re Carlo alla Camera ringrazia in italiano Mattarella: "Spero di non rovinare la lingua di Dante". Carlo e Camilla, Antonio Caprarica: "Penso divertito alla reazione dei partiti della maggioranza al discorso del Re in Parlamento. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo parla in italiano al Parlamento: un discorso emozionante in una giornata speciale - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sottolineato l’importanza di affrontare insieme le sfide legate alla sicurezza ambientale, alla gestione delle migrazioni e alla governance delle dinamic ... (notizie.it)

Re Carlo in Italia, il discorso integrale al Parlamento. VIDEO - “È molto importante per la regina e per me tornare in Italia dopo l'incoronazione. Il momento è ancora più speciale dato che oggi ricorre anche il nostro ventesimo anniversario di matrimonio", ha dett ... (tg24.sky.it)

Re Carlo in Italia, l'intervento in Parlamento e il suo saluto in italiano: le nostre storie sono intrecciate - Dal teatro alla ricerca scientifica, dai caduti delle guerre di ieri alle guerre di oggi, fino alla cucina italiana, senza farsi mancare un gelato nel centro di Roma. La seconda giornata di re Carlo I ... (tg.la7.it)