Vinitaly 2025, l'unico fuori salone in Italia legato alla kermesse torna a Sibari

Anche nell’edizionesi conferma uno degli appuntamenti più rilevanti a livello internazionale per il settore vitivinicolo, vetrina perfetta per la Regione Calabria, che a Verona non ha mai registrato numeri così importanti: 1700 metri quadrati di area espositiva e 91 aziende, tra cantine e produttori di amari. Un risultato che conferma l’investimento strategico dell’amministrazione regionale nel comparto enologico.