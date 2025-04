Tg24.sky.it - Napoli, incendio a Caivano: in fiamme azienda chimica in zona Pascarola

Leggi su Tg24.sky.it

Unè divampato oggi alle 16.30 circa nell'area industriale di, a), all'interno di una fabbrica di solventi. Una colonna di fumo è visibile a distanza di chilometri. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con tre autobotti ed è stata inviata anche una squadra del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), specializzata in interventi in caso di emergenze legate a sostanze pericolose.Nell’sembra esserci nessuno e i circa 70 dipendenti sono riusciti a fuggire. L’operazione di spegnimento delleè molto difficile per la presenza all’interno dello stabilimento 7 Sylos di solvente, materiale estremamente infiammabile.