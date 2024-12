La fantasiosa storia dell’auto ad acqua di mare

Leggi su Open.online

Circola ancora il mito di fantomatiche auto adinventate e affossate a causa di interessi economici. È il caso di una piccola automobile azzurra a due posti, pubblicizzata nel 2008 da una società giapponese, pubblicizzata come capace di percorrere 80 chilometri con un litro d’. Secondo alcuni video, si parlava addirittura didi. L’auto, in realtà, non era neanche giapponese, ma indiana, e la società che la promuoveva vendeva solo dei kit lasciando l’intera responsabilità dell’installazione ai possessori d’auto che intendevano usarli.Per chi ha frettaL’auto non era giapponese, ma indiana ed elettrica.La società giapponese Genepax promuoveva un kit, senza spiegarne l’effettivo funzionamento.Il sito di Genepax promuoveva i kit e manuali di installazione, ma lasciando ogni responsabilità a chi voleva farne uso.