Ilveggente.it - I pronostici di domenica 29 dicembre: Serie A e Premier League

di29A ein campo, le due partite più attese sono Juventus-Fiorentina e Milan-Roma.La diciottesima giornata diA prosegue questacon altre quattro partite in programma. Si parte alle 12:30 con il Torino in crisi di risultati ospite dell’Udinese ancora più tranquilla dopo la bella vittoria di Firenze. Alle 15:00 il Napoli di Conte ha l’occasione ghiotta di chiudere il 2024 con una vittoria contro l’abbordabile Venezia, che reduce da tre risultati utili di fila non andrà comunque sottovalutato.Idi29A e(LaPresse) – IlVeggente.it Alle 18:00 la Juventus può superare in classifica la Fiorentina, in flessione dopo una lungadi risultati utili consecutivi. Chiude il big match tra il Milan falcidiato dagli infortuni e la Roma in miglioramento grazie alla cura Ranieri.