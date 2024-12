Oasport.it - Hockey ghiaccio: Vipiteno, Cortina e Renon vincono nel sabato dell’Alps League

Ilsera – 28 dicembre –regala gol ed emozioni agli appassionati del genere e non solo, con tanti match in agenda riguardanti le squadre italiane.Tre gli incroci tutti italiani: il primo quello fra iBroncos e gli Unterland Cavaliers che ha visto i padroni di casa imporsi per 5-2 in rimonta, dopo il vantaggio ospite firmato da Sullmann Pilser e da Murnieks, con una raffica di gol dal 36? al 60? griffati da Livingston (due volte), Capanelli, Nicolai e Campoli, il secondo quello finito.Il secondo quello che ha coinvolto Merano e, andato appannaggio dei cortinesi con lo score di 2-3 all’overtime, in una gara decisa dalla zampata di Di Tomaso, a cui aggiungere la doppietta di Felicetti.Infine il terzo duello che ha premiato il, abile a imporsi 3-5 in casa del Gherdeina, grazie alla doppietta di Lobis e alle segnature di Lang, Spinelli e Hjorth; quest’ultimo in regime di “Empty Net”, dopo che i padroni di casa erano rientrati sul 3-4 e avevano cercato l’arrembaggio decisivo per portare la sfida all’overtime.