Genoa corsaro 2-1 a Empoli, altro step verso la salvezza

(ITALPRESS) – Ildi Patrick Vieira ottiene unnella sua scalatala: 2-1 esterno sull’. La prima chance è per i padroni di casa, che colpiscono l’esterno della rete a gioco fermo con Gyasi: c’era un precedente offside. I ritmi sono alti, ma lo è anche l’attenzione e latitano le occasioni. Entrambe le squadre sono imprecise, con gli errori dalla distanza di Vitinha ed Henderson. Ismajli blinda la difesa dell’, che si mostra in avanti con Anjorin: suo il primo tiro del match, Leali è reattivo e respinge. Il, supportato da 4mila tifosi al Castellani, perde Norton-Cuffy per infortunio (dentro Sabelli) e rischia grosso al 43?. Questa volta è Cacace a colpire, ancora reattivo Leali per proteggere lo 0-0 al riposo. La ripresa si apre senza cambi e con un gol: Devis Vasquez e Goglichidze combinano la frittata, Badelj colpisce dal limite ed è 1-0dopo soli trenta secondi.