Federcepi Costruzioni, un report boccia l’efficienza energetica degli edifici pubblici

Il settore edilizio italiano è responsabile del 42 per cento dei consumi energetici e del 18 per cento delle emissioni di gas serra: questo rappresenta sicuramente un punto chiave per la transizione ecologica del nostro Paese. Tuttavia, la situazionein Italia desta ancor più preoccupazioni: il 56 per cento infatti risulta inefficiente dal punto di vista energetico e addirittura uno su quattro è in classeG, la più “energivora” ed inefficiente delle categorie di classificazione.Una situazione che determina una spesa media annuale di 50 miliardi di euro per consumi termici ed elettrici. Risorse che potrebbero essere convogliate su piano di recupero ed efficientamento, con le conseguenze facilmente immaginabili sull’economia del paese oltre che sulla salubritàuffici.