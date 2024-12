Tvplay.it - Dalla Juve all’Inter, colpaccio scudetto: i dettagli del trasferimento

Lantus e l’Inter si scontrano sul mercato e Simone Inzaghi può sorridere per un colpo in arrivo: può essere un colpo decisivoI nerazzurri e i bianconeri hanno bisogno di rinforzi sia a gennaio che a giugno. Soprattutto Motta è a corto di pedine in alcuni ruoli, mentre Inzaghi vuole ringiovanire sia davanti che dietro. C’è un nome che le mette una contro l’altra.: idel(Tvplay – ANSA) In questa stagione poteva essere un duello serrato per lotra loro due, ma il campo sta dicendo altro. Secondo quanto visto sul mercato, l’Inter e lantus sembravano le principali squadre in lizza per il titolo, con il Napoli subito alle loro spalle. Poi però, gli infortuni in difesa e il mancato inserimento di Douglas Luiz hanno abbassato il potenziale dei bianconeri e ora Motta si trova ad inseguire (sesto posto).