Cos'è la Sindrome di Kessler (e perché ci mette paura)

Ladi, teorizzata dall’astrofisico Donaldnel 1978, rappresenta una delle più temibili conseguenze dell’inquinamento spaziale. Si tratta di un fenomeno ipotetico in cui una collisione tra oggetti in orbita genera una nube di frammenti che a loro volta colpiscono altri satelliti, innescando una reazione a catena. Il risultato sarebbe una congestione orbitale tale da comprore sia i satelliti esistenti che le future missioni spaziali.Ad oggi, le collisioni in orbita non sono rare. Dal 1957, oltre 650 eventi di frammentazione hanno generato decine di migliaia di detriti tracciabili e milioni di oggetti troppo piccoli per essere rilevati. Ad esempio, nel 2009, una collisione tra un satellite russo inattivo e uno statunitense operativo ha creato circa 2.000 frammenti significativi.