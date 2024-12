Lettera43.it - Corea del Sud, aereo con 181 persone a bordo esce di pista e prende fuoco: decine di morti

Tragico incidenteindel Sud, dove un velivolo con 181è finito fuorie ha presoall’aeroporto di Muan, nella parte meridionale dello Stato. Le autorità parlano di 120, ma si teme che quasi tutte lesiano decedute. Due membri dell’equipaggio, un uomo e una donna, sono stati estratti, gravemente feriti, dalla coda del velivolo. Potrebbero essere gli unici superstiti. L’incidente è avvenuto alle 9.03 del mattino ora locale (l’1.03 di notte in Italia) del 29 dicembre.BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8— BNO News (@BNONews) December 29, 2024Carrelli non dispiegati e ipotesi bird strikeL’, un Boeing 737-800 della compagnia low cost Jeju Air, era decollato da Bangkok, in Thailandia.