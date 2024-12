Lapresse.it - Brescia, scontri tra polizia e antifascisti

, in Piazza Vittoria, tra un gruppo die agenti dellain tenuta antisommossa. Il presidio antifascista era stato organizzato come risposta al cosiddetto “aperitivo identitario” promosso dalle organizzazioni neofasciste, ma entrambe le manifestazioni erano state vietate dalle autorità locali.I neofascisti, così, hanno spostato l’appuntamento in via Benedetto Croce, mentre glisi sono radunati ugualmente in Piazza Vittoria. Quando laè intervenuta per far rimuovere uno striscione, è salita la tensione con i manifestanti.