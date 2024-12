Oasport.it - Basket femminile, Campobasso e Sesto San Giovanni passano al secondo turno della Coppa Italia

Domenica diper la Serie A1 di, con le ultime due sfide disputate nel tardo pomeriggio (-Brixia eSan-Faenza) per il primosulla strada verso la Final Four: ecco come sono andate.LA MOLISANA MAGNOLIA*-RMB BRIXIA 97-82 (trova San Martino di Lupari)La Molisana Magnolianon trema di fronte al pubblico amico e vince battendo la RMB Brixia per 97-82 e centrando così ildove incrocerà l’Alama San Martino di Lupari. Primo quarto favorevole alle padrone di casa che provano ad imporre il proprio ritmo (22-16), con la RMB che reagire nella frazione seguente pareggiando prima i conti (39-39) e ricucendo poi lo strappo a due sole lunghezze prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo (43-41).