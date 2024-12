Iltempo.it - Assolto l'ex comandante Ottaviani. Gasparri: “Prima cruenta gogna, ora il silenzio”

È statol'exdella stazione di piazza Farnese, Sandro. Per il militare finisce quindi l'incubo del processo, dove l'accusa nei suoi confronti l'accusa era di falso per aver sostenuto di aver ricevuto, la notte dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, la pistola d'ordinanza da Andrea Varriale, che era in servizio assieme a Cerciello, al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. A fare luce sul caso disono in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio, e il Consigliere municipale e sindacalista nazionale dell'Arma, Luigi Avveduto: “Dopo 5 anni il Processo a carico si conclude con la sentenza ‘perché il fatto non costituisce reato'. Il Cteall'epoca dei fatti è stato subito rimosso dall'incarico e sede di servizio senza aver potuto dimostrare la sua totale buona fede e lealtà sia alla vittima, ai familiari, alla scala gerarchica.