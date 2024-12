Ilrestodelcarlino.it - "Arriverà gente dalla Romagna"

Francesco Tonini, cesenate, si troverà a Londra per Capodanno, dove si è trasferito di recente. "Uno dei motivi per cui mi è dispiaciuto lasciare Cesena è perché è una città sempre più viva, con tanti locali per aperitivi e per la vita notturna, e con tante opportunità per la cultura. Credo che un po’ di allegria per la notte di Capodanno sia fondamentale e questa sarà un’occasione per divertirsi senza esagerare e senza strafare. Mi aspetto che parteciperà moltaperché mi sembra che il movimento ci sia e i giovani siano sempre di più. Anche per il resto dellala città di Cesena è un punto di riferimento, quindi mi aspetto cheanche da fuori".