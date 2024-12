Alessio Coronas | Finalmente giustizia per gli inquilini delle case Erp di via Berlinguer

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino – “Questo è un momento decisivo per il bene della nostra comunità,” afferma, capogruppo di Forza Italia, in merito alla recente decisione del Consiglio Comunale di revocare la concessione del terreno per leERP in via E.(leggi qui).“Con questa azione coraggiosa, stiamo affrontando una situazione che da troppo tempo necessitava di una soluzione definitiva,” prosegue. La decisione, che segue un lungo periodo di incertezze e problemi legati alla gestione precedente, mira a rilanciare il progetto e a garantire che gli alloggi siano adeguatamente utilizzati a beneficio di chi ne ha realmente bisogno.“È essenziale che le risorse pubbliche siano gestite con responsabilità e trasparenza,” aggiunge. “Questo intervento dimostra il nostro impegno costante nel risolvere le problematiche del territorio e nel migliorare continuamente le condizioni di vita dei cittadini di Fiumicino.