Uomini e Donne famosa ex corteggiatrice parla delle relazioni tossiche vissute prima del programma | Uno usava la violenza fisica l’altro verbale | ecco come ne sono uscita

Un’ex protagonista dihatodel.Di recente Natalia Paragoni, exdi, ha rilasciato una lunga intervista al podcast 1%.Alla conduttrice Jessica Minelli l’influencer ha raccontatodifficoltàe dopo il parto della piccola Ginevra, la bimba nata dalla sua relazione con l’ex tronista Andrea Zelletta. Nello specifico, Natalia ha spiegato di aver vissuto la depressione post-parto (QUI le sue dichiarazioni) e di aver subito bullismo in età adolescenziale a causa della sua dislessia. “Io non do la colpa a chi è bullo perché comunque te lo puoi aspettare da una persona soltanto conoscendo i genitori. Io spero tanto di fare una buona parte e di dare tutto quello che posso di educazione a mia figlia perché guardando chi mi ha bullizzato e vedendo i loro genitori è praticamente uguale“, ha dichiarato.