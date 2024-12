Ilrestodelcarlino.it - "Trapani è un team costruito per lo scudetto"

, Virtus Bologna, Olimpia Milano. Un trittico di partite da far tremare i polsi, ma che serviranno a dare riscontri importanti su quale sarà il ruolo della Pallacanestro Reggiana in questa stagione di serie A. A cominciare dall’insidiosa trasferta di domani in Sicilia. In quello che si prospetta un vero e proprio mezzogiorno di fuoco (si gioca infatti alle 12) anche alla luce delle dichiarazioni dell’eclettico patron degli Sharks, Valerio Antonini, dopo la recente sconfitta contro l’Olimpia, che sarà arbitrato dal trio: Michele Rossi, Christian Borgo, Gianluca Capotorto. Coach Priftis, le prossime tre gare, a nostro giudizio, serviranno per capire quali possono essere i reali obiettivi e le ambizioni della Unahotels in campionato. Che ne pensa? "L’Armani, Bologna e la stessaappartengono alla prima fascia delle squadre in serie A, non siamo in competizione con loro pensando alla nostra annata.