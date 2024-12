Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-12-2024 ore 08:30

Luceverdescarso in queste ore del mattino sul Raccordo Anulare e sulle strade della capitale chiusa in via di Decima di un avvallamento della sede stradale tra via Severino Delogu e via Caterina Troiani oggi e domani 29 dicembre per lavori di realizzazione della fermata del Pigneto ce l’ha modificata la circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense possibili disagi sulle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto che fl3Cesano Viterbo nessun messaggio per la linea Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto per i dettagli di queste ed altre notizie cosa devo cercare il pollice verde.it da Tiziana Alfano tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità