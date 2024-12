Oasport.it - Tour de Ski 2025, Federico Pellegrino settimo nella sprint tl di Dobbiaco. Domina Klaebo

Leggi su Oasport.it

La prima tappa delde Skidi sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-, disputata a, in Italia, premia il norvegese Johannes Hoesflot, che vince lamaschile in tecnica libera, imponendosi davanti al transalpino Lucas Chanavat ed all’elvetico Janik Riebli.In casa Italia il migliore è, fuori in semifinale, mentre escono ai quarti gli altri azzurri: 16° Michael Hellweger, 21° Davide Graz, 24° Simone Daprà, 27° Martino Carollo, 28° Giovanni Ticcò, 29° Giacomo Gabrielli.In finale il podio rispecchia fedelmente i risultati delle qualificazioni del mattino: dominio del norvegese Johannes Hoesflot, che arriva a braccia levate in 2’32?34, mentre alle sue spalle il transalpino Lucas Chanavat chiude alla piazza d’onore, staccato di 0?42, bruciando l’elvetico Janik Riebli, terzo a 0?49.