Ilrestodelcarlino.it - Tenta di truffare anziani a Rovigo: “Vostro figlio ha avuto un incidente”. Arrestato un minorenne

, 28 dicembre 2024 – Un reiteratotivo di truffa nei confronti di cittadini. I fatti risalgono nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre, personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato rodigina, ha provveduto ad arrestare un, colto in flagranza di reati perta estorsione aggravata in concorso con altri soggetti rimasti al momento ignoti. Si tratta di atti compiuti nei confronti di treresidenti nel territorio di. Un ruolo importante è stata anche la campagna ‘contro le truffe’ perpetrata dalla Polizia di Stato’. La prima truffa verso un coppia A scongiurare la truffa è stato il tempestivo intervento della Squadra Mobile. Dueconiugi sono riusciti a prevenire di essere incastrati e non cadere nella trappola dei giovani malviventi.