Oasport.it - Tabellone ATP Hong Kong 2025: Musetti parte dal secondo turno, al via anche Darderi e Sonego

Leggi su Oasport.it

Si è tenuto il sorteggio delprincipale legato al torneo ATP 250 di, evento dalla storia molto strana:fissa del tour fino al 2002, con parecchie ottime presenze in termini di vittorie (Laver, Rosewall, Connors, Lendl, Sampras, Agassi), è uscito dal calendario prima di ritornare nel 2024, e dopo aver ospitato un evento WTA che è tuttora in piena vita.A detenere il titolo è Andrey Rublev: per il russoche appare non proprio facilissimo, specie se vedremo nei quarti una versione sempre migliore del promettente cinese Juncheng Shang, ma le possibilità di ripetersi ci sono tutte. Bisogna vedere com’è uscito da una sorta di offseason alternativa, in cui più che riposare ha spesso dato fondo al proprio lato esibizioni.Sono tre gli italiani che si presentano al via.