Spezia sempre in corsa per un posto in A. Buone indicazioni dal pari con il Mantova

più unaa tre, nonostante tutto, questo campionato di Serie B. Merito delle tre battistrada, l’alto numero di punti conquistati. Che le altre perdano terreno o mantengano un cammino a singhiozzo, garantendo al terzetto formato da Sassuolo (43 punti), Pisa (40) e(38), di non vedere intaccato il largo divario, questo è un altro discorso. Evidentemente, la mancata continuità è frutto di un equilibrio che riguarda le 17 formazioni tra i 29 e i 17 punti, che competono tra i cadetti nel 2024-25. È vero, loha agguantato solo all’ultimo tuffo un pareggio che, dopo tante conclusioni (27, tra tiri in porta, fuori e ribattuti), sembrava non arrivare mai. Così come è vero che il, in particolare nella prima mezz’ora (prima dell’espulsione di Brignani) aveva espresso un buon calcio, imbrigliando soprattutto le fasce, con Bertola e Mateju spesso in difficoltà su Fiori e Galuppini.